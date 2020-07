Volkswagen kam seinen Verpflichtungen nach

Heute veröffentlicht die Volkswagen AG den dritten und letzten Jahresbericht von Larry D. Thompson aus seiner dreijährigen Tätigkeit als unabhängiger Compliance Auditor. Der Bericht enthält keine neuen Verfehlungen und stellt fest, dass Volkswagen seinen Verpflichtungen aus den zivilrechtlichen Vergleichsvereinbarungen (Third Partial Consent Decrees) mit dem US-Justizministerium, (Department of Justice, DOJ) und dem kalifornischen Generalstaatsanwalt nachgekommen ist.

Der Report umfasste eine Auditierung der Volkswagen AG, der Audi AG, der Volkswagen Group of America und von Volkswagen Chattanooga. Der Abschlussbericht von Thompson ist gemäß den Third Partial Consent Decrees sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache unter https://www.vwcourtsettlement.com/en/published-reports/ verfügbar. (ampnet/Sm)