Pietro Zollino übernimmt VW-Unternehmenskommunikation

Pietro Zollino wird ab 1. April die Leitung der Unternehmenskommunkation des Volkswagen-Konzern übernehmen. Er wird zugleich stellvertretender Leiter der Konzernkommunikation. Zollino folgt auf Nicole Mommsen, die den neu geschaffenen Bereich Global Communications and Sustainability im Konzernbereich Group Technology übernimmt.

Pietro Zollino ist seit November 2021 für die Kommunikation, Nachhaltigkeit und Regierungsbeziehungen beim Nutzfahrzeug-Konzernableger Traton zuständig. Zuvor war der gebürtige Italiener Leiter der Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen bei MAN. Zollino startete seine Karriere als Autojournalist und war Ressortleiter bei der Motor Presse in Stuttgart. 2002 wechselte er als Manager Global Communications zu Mercedes-Benz. Von 2012 an arbeitete der Diplom-Physiker und gelernte Journalist für die Volkswagen AG.



2016 ging Zollino für die Marke VW als Chief Communication Officer North American Region (USA, Kanada und Mexico) nach Herndon, Virginia. Seit 2017 verantwortete er zusätzlich als Executive Vice President Communications der Volkswagen Group of America die Gesamtkommunikation des Konzerns in den USA. In seiner neuen Rolle berichtet Pietro Zollino an den Head of Global Group Communications Dr. Sebastian Rudolph.



Nicole Mommsen kam im August 2020 als Leiterin Unternehmenskommunikation zu Volkswagen. Im Januar 2021 wurde sie Leiterin Global Group Communications und berichtete direkt an CEO Herbert Diess. Nach dem Wechsel an der Konzernspitze im September 2022 übernahm sie die Rolle der stellvertretenden Leiterin Global Group Communications und steuerte das Tagesgeschäft als Chief Communications Operating Officer. Außerdem leitete sie die erweiterte Unternehmenskommunikation. Bevor sie zu Volkswagen kam, verantwortete Nicole Mommsen fünf Jahre die Kommunikation von Goldman Sachs im deutschsprachigen Raum. Zuvor leitete sie die globale externe Kommunikation des Wissenschafts- und Technologiekonzerns Merck in Darmstadt.



Die Journalistin begann ihre Karriere im Jahr 2000 als Journalistin bei Bloomberg News. Von dort wechselte sie 2007 zu DHL, wo sie die Finanz-, IT- und Nachhaltigkeitskommunikation verantwortete. Anschließend arbeitete sie vier Jahre als Beraterin für die strategische Kommunikationsberatung Brunswick Group. Als neues Mitglied des Führungsteams der Group Technology berichtet Nicole Mommsen künftig an Thomas Schmall-von Westerholt, Konzernvorstand Technik und Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen Group Components. (aum)