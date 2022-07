MG peilt 10.000 Neuzulassungen an

MG Motor ist mit dem ersten Halbjahr zufrieden. Im Juni lief in China das einmillionste für den Export bestimmte Fahrzeug vom Band und in Deutschland verzeichnete die Marke in den ersten sechs Monaten knapp 4200 Neuzulassungen. Das sind bereits 1000 Einheiten mehr als im gesamten Vorjahr, als die SAIC-Tochter hierzulande die Geschäfte aufnahm. Dabei zog die Nachfrage im zweiten Quartal spürbar an. Ziel ist es, in diesem Jahr in Deutschland 10.000 Fahrzeuge abzusetzen.

MG ist mittlerweile die chinesische Marke mit den meisten Übersee-Exporten und vertreibt seine Modelle in inzwischen 84 Ländern. In den ersten drei Monaten zählte das Unternehmen außerdem in 18 Ländern zu den zehn absatzstärksten Automobilmarken, darunter in Australien, Neuseeland und Saudi-Arabien. (aum)