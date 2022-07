Armin Villinger spricht für Volkswagen Leasing

Armin Villinger ist neuer Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH. Er folgt bei Europas größter Automobil-Leasinggesellschaft auf Jens Legenbauer, der im Rahmen der europäischen Neuaufstellung von Volkswagen Financial Services künftig als Senior Vice President den europäischen Handelskanal verantwortet.

Armin Villinger ist Diplomkaufmann und arbeitet seit 33 Jahren im Volkswagen-Konzern. Er begann seine Laufbahn 1989 im Einkauf bei Audi in Ingolstadt. Nach verschiedenen Funktionen im Einkauf und im Produktmanagement übernahm er 2000 die Leitung des Verkaufs an Behörden. 2004 wurde sein Verantwortungsbereich um den Verkauf an Groß- und Direktkunden sowie Gebrauchtwagen erweitert. 2017 wechselte der gebürtige Allgäuer zur Volkswagen AG nach Wolfsburg und verantwortete dort den Bereich Group Fleet International. Ab 2019 leitete er den Bereich Importeur Steuerung & Konzern Flotte und gleichzeitig die Group Fleet International von Volkswagen Financial Services in Braunschweig. Im Mai 2020 stieg er als Generalbevollmächtigter in die Volkswagen Leasing GmbH ein und leitete den Vertrieb des deutschen Marktes. (aum)