Renault und Dacia bündeln Finanzdienste in neuer Marke

Renault und die Tochter-Marke Dacia bündeln ihre Finanzdienste künftig unter einer neuen Marke. Aus Renault Bank, Renault Leasing und Renault Versicherungsservice wird Renault Financial Services bzw. Dacia Financial Services. Sie sind rechtlich weiterhin ein Geschäftsbereich der RCI Banque Niederlassung Deutschland (Finanzierung und Leasing) und des RCI Versicherungsservice (Versicherungen). Die 1947 gegründete Renault Bank ist eine der ältesten Autobanken in Deutschland. (aum)