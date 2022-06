Toyota Kreditbank Beste bei den Importeuren

Die Toyota Kreditbank GmbH (TKG) wird auch in diesem Jahr bei der Marktstudie „Autohaus Banken-Monitor" als Bester der „Großen Importfabrikate“ ausgezeichnet. Damit erlangt das Kölner Unternehmen den 16. Erfolg in Serie und kann sich mit einer Gesamtnote von 1,81 gegenüber 2021 (1,89) nochmals steigern. In sechs von 42 Einzelkriterien gab es sogar Bestnoten vom Handel. Im Gesamtranking der Branchenstudie belegt das Kölner Unternehmen den zweiten Platz. (aum)