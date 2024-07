Toyota Kreditbank erweitert die Geschäftsführung

Holger Jeromin ist bereits seit 17 Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Bank tätig, zuletzt als Direktor für das lokale und regionale Risikomanagement in Deutschland sowie der Region Europa Afrika. Seit 2020 ist er Vorsitzender des globalen Credit Risk Management Functional Committee von Toyota Financial Services.

Holger Jeromin (59) und Andreas Roterberg (56) erweitern als stellvertretende Geschäftsführer das Management der der Toyota Kreditbank GmbH (TKG). Während CEO Christian Ruben die Marktthemen verantwortet, übernehmen Jeromin die Bereiche Kreditentscheidung und Operations und Roterberg den Finanz- und Risikobereich. Ebenso erhalten bleiben die Geschäftsführungsfunktionen von George Juganar und Axel Nordieker.



Andreas Roterberg hat über 20 Jahre Führungserfahrung im Captive und Bankenumfeld. Bei der Toyota Kreditbank war er die letzten vier Jahre als Direktor für den Finanzbereich verantwortlich. Roterberg ist Mitglied im Ausschuss für Kfz-Finanzdienstleistungen des Bankenverbandes. (aum)