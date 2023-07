Toyota hat auch 2023 wieder die beste Autobank

Die Toyota Kreditbank GmbH (TKG) hat erneut beim „Autohaus Banken-Monitor“ am besten abgeschnitten. Zum mittlerweile achten Mal lag das Untermehmen im Gesamtranking der Studie an der Spitze und darf sich „Beste Autobank 2023“ nennen. Außerdem liegt die TKG bei den großen Importfabrikaten zum 17. Mal in Folge an der Spitze. Mit einer Gesamtnote von 1,74 verbesserte sich die Autobank aus Köln gegenüber dem Vorjahr (1,81) nochmals. In 16 von 42 Einzelkriterien gab es Bestnoten vom Handel.

Besonders punkten konnte die TKG im Vergleich zum Marktdurchschnitt anderer Herstellerbanken in den Bereichen „Telefonische Erreichbarkeit“, „Häufigkeit der Außendienstbesuche“ sowie „Bearbeitungsqualität bei Problemfällen Innendienst“. Top-Bewertungen gab es für das „Engagement des Außendienstes“ und die „Zufriedenheit mit dem Außendienst insgesamt“. Daneben hat die „Schnelligkeit der Kreditentscheidung im Privatkunden Leasing“ zu Bestnoten geführt.



Das Fachmagazin „Autohaus“ erhebt den Banken-Monitor in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen puls seit 2006 jährlich. Das Ranking basiert auf Telefoninterviews, bei denen rund 800 Entscheidungsträger aus markengebundenen Automobilbetrieben zu ihrer Zufriedenheit mit Captives (herstellerverbundene Autobanken) und Non Captives (freie Autobanken) befragt werden. (aum)