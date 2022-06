Vorschau: Medien im Wandel, sechs Neuheiten und ein Interview

Toyota hat den Corolla überarbeitet und stattet ihn mit dem Hybridantrieb der fünften Generation aus. Bei Opel steht der Astra Sports Tourer am Start und Citroën kündigt ein neues Elektromodell an. Wandel und Ergebnisse; Werte und Erfahrungen – auch darum wird es in in drei Storys gehen, deren erste am Montag erscheinen wird: Sie drehen sich um die Entwicklung der Medien an sich und in Einzelfällen. Drei Profis kommen zu dem Schluss: Heute ist alles anders, aber nicht besser, dafür bisweilen amüsant. Die kleine Serie unter dem Motto „Zeit-Raffer“ beginnt ein Anonymus mit der Beschreibung, wie sinkende Wertvorstellungen und schwindender Anspruch an die eigene Arbeit auch renommierte Blätter in die Bedeutungslosigkeit führen konnten.

Lars-Peter Thiesen ist der Leiter der Brennstoffzellenforschung bei Opel. Nach 25 Jahren Entwicklung und zahlreichen Modellstudien geht mit dem Vivaro-e Hydrogen nun der erste Lieferwagen in Serie. Frank Wald sprach mit dem promovierten Physiker über Potenzial und Perspektiven des klimaneutralen Antriebs und die beschränkte Sichtweise der Wasserstofftechnologie-Kritiker.



Nur noch als Hybrid lautet die Devise für den neuen Honda Civic, der gleich drei Motoren für seinen Antrieb nutzt. Ob die mittlerweile elfte Generation wirklich sparsam mit dem Kraftstoff umgeht, klärt Guido Borck in seinem Fahrbericht. Weitere Neuheiten, die wir vorstellen sind der Ioniq 6 von Hyundai und der VW ID Aero, der allerdings vorerst nur dem chinesischen Markt vorbehalten ist. Eine Europaversion wird folgen und in Emden vom Band laufen.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über das Geschehen in der Autobranche und der restlichen Welt der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)