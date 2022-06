Der Amarok riskiert jetzt schon eine große Klappe

Der Premium-Pickup von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) feiert bald seine Premiere. Pickups wie der Amarok sind wahre Transportwunder. Deshalb sind sie in einigen Weltregionen als Lastenträger nicht wegzudenken, in anderen gefallen sie eher als Lifestyle- und Freizeitfahrzeuge. Damit es jeder weiß, dass der Pickup vor einem ein Volkswagen Amarok ist, wird der Name ausreichend groß in die Heckklappe geprägt werden.

Um ihn von seiner nützlichen Seite zu sehen: Je nach Modell und Ausstattung sind große Zuladungen von bis zu 1,2 Tonnen auf der Cargobox möglich. Wer die richtige Motor- und Getriebekombination geordert hat, darf auch 3,5 Tonnen ziehen. (aum)