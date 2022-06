Race of Champions bei der WDW

Es wird einer der Höhepunkte der World Ducati Week (22.–24.7.) an der Rennstrecke von Misano sein: das Race of Champions. 21 Fahrer aus dem Moto GP, der Superbike und der Supersport-WM werden am 23. Juli gegeneinander antreten. Mit dabei sein werden Franceso „Pecco“ Bagnaia, Jack Miller, Michele Pirro, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi und Danilo Petrucci sowie Oliver Bayliss, Sohn von Superbike-Legende Troy Bayliss.

Die Ducati-Piloten werden in getrennten Läufen auf Panigale V4 S und Panigale V2 in Rennkonfiguration antreten, die jeweils mit einer exklusiven Lackierung versehen ist, die sich an der Grafik des Motorrads orientiert, das der Fahrer in seiner Rennserie benutzt. Alle Motorräder werden mit dem renntauglichen Performancezubehör ausgestattet. Am Vortag werden die Race-of-Champions-Teilnehmer gemeinsam mit Ducati-Motorsportlegenden eine Ehrenrunde auf der Rennstrecke drehen. Anschließend findet dort auch die Parade aller WDW-Teilnehmer statt, die von dort aus nach Riccione zum Abendprogramm fahren.



Karten für die World Ducati Week können bereits erworben werden (https://tickets.ducati.com). Für die Teilnahme mit einem Motorrad oder als Beifahrer, für einen Tag oder für alle drei Tage stehen verschiedene Ticketoptionen zur Wahl. (aum)