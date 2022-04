Die World Ducati Week steigt im Juli

Nach coronabedingter Pause findet nach vier Jahren vom 22. bis 24. Juli wieder die World Ducati Week – kurz WDW – statt, zu der in Italien wieder Fahrer und Motorräder aus vielen Ländern erwartet werden. Geplant sind rund um die Rennstrecke von Misano jede Menge Fahrerlebnisse, Ausfahrten, Paraden und Shows. Eine Attraktion dürfte das „Race of Champions“ sein, bei dem Ducati-Rennfahrer gegeneinander antreten.

Tickets für die Veranstaltung können auf der Ducati-Website erworben werden. Los geht es bei 30 Euro für die Tageskarte für Besucher ohne Motorrad (Rookies / 18 bis 25 Jahre) bis hin zu 100 Euro für Motorradfahrer und alle drei Tage. Sowohl mit dem Visitor Pass als auch mit dem Biker Pass können das Museum und das Werk zu ermäßigten Preisen besichtigt werden. Beide Pässe ermöglichen den Zugang zu allen öffentlichen Bereichen der Veranstaltung und die kostenlose Teilnahme an zahlreichen Aktivitäten, von Wettbewerben über Gespräche mit Ingenieuren, Designern und Experten bis hin zu Autogrammstunden mit den Fahrern. Das Drei-Tage-Ticket bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem eigenen Motorrad auf der Rennstrecke zu fahren, Testfahrten mit den aktuellen Modellen zu unternehmen und an den Kursen der Ducati Riding Academy teilzunehmen.



Für Minderjährige bis 18 Jahre in Begleitung, für alle Teilnehmer aus außereuropäischen Ländern und für Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen ist die WDW kostenlos. (aum)