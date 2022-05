Audi erweitert die Points of Interest

Audi verknüpft sein Infotainementsystem ab Herbst mit den ortsbezogenen Services von 4-Screen (Eigenschreibweise: 4.screen). Die Münchener Plattform stellt weitergehende zu Points of Interest (POI) in Echtzeit zur Verfügung. Fahrzeugkunden erhalten für sie relevante und maßgeschneiderte Angebote von ausgewählten Drittanbietern. Durch die Partnerschaft mit 4-Screen geht der Umfang künftig weit über übliche POI-Navigationsziele wie eine Tankstelle, Supermarkt oder ein Restaurant hinaus.

So können dem Fahrer beispielsweise bei der Suche nach einem Biomarkt in der Nähe auf Wunsch auch weitere Inhalte wie aktuelle Zusatzleistungen oder Angebote zu den gelisteten Ergebnissen angezeigt werden. So kann ein Ladenbetreiber beispielsweise beim Einkauf mit einem kostenlosen Kaffee im angeschlossenen Bistro oder kostenlosem Laden für Elektroautos werben. Um das Angebot einzulösen, müssen Fahrer lediglich einen QR-Code, der über das Multi Media Interface (MMI) gezeigt wird, scannen. (aum)