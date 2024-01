Kia navigiert mit 4-screen

Wer während einer Autofahrt nach einer Ladestation, einem Restaurant oder einer Tankstelle sucht, findet auf dem Navigationsbildschirm häufig auch Optionen, die nicht relevant sind. Um den Prozess zu beschleunigen, hat Kia die Live Services seines Telematiksystems Kia Connect jetzt in vielen Fahrzeugen um die Plattform „4screen“ ergänzt. Sie vernetzt durch spezielle Pins auf dem Navigationsbildschirm in Echtzeit mit Unternehmen und standortbezogenen Services. 4-screen ermöglicht es dem Fahrer, maßgeschneiderte Dienste und Angebote in Anspruch zu nehmen und die Vorteile gezielter Werbeaktionen zu nutzen, statt sich auf die Suche nach dem besten Angebot zu begeben.

Im Gegensatz dazu, wie Standorte üblicherweise auf der Karte angezeigt werden, markiert 4-screen sie mit einem individuellen Icon am Pin, der das Markenkennzeichen oder Logo des jeweiligen Unternehmens zeigt und Vorteilsangebote sofort erkennbar macht. Durch Auswählen des Marken-Pins kann der Fahrer zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten erhalten sowie über das Detailfenster auf verfügbare Angebote und Rabatte zugreifen. Auf Wunsch lotst das Navigationssystem den Fahrer direkt zum Standort des Anbieters. Sucht der Fahrer nach etwas Bestimmtem, erscheinen Unternehmen mit einer aktiven Kampagne ganz oben in der Ergebnisliste. Der Service lässt sich auch so einstellen, dass nur bestimmte Kategorien angezeigt werden, zum Beispiel Ladestationen, aber keine Tankstellen. Um eine Ablenkung des Fahrers zu vermeiden, erscheinen die ermittelten Inhalte erst auf Anfrage auf dem Bildschirm. Außerdem kann der Fahrer das Angebot jederzeit deaktivieren.



Die Interaktionsplattform ist derzeit in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien aktiv, weitere Länder werden folgen. Für die betreffenden Kia-Fahrzeuge ist 4-screen Teil des jüngsten Software-Updates. Sofern sie Over-the-Air (OTA) aktualisierbar sind, erhalten sie das Update in den kommenden Wochen automatisch. (aum)