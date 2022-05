Vorschau: Ein Geburtstagskind zwischen etlichen Neuheiten

Land Rover stellt die dritte Generation des Range Rover Sport vor. Die Plug-in-Hybridversion soll eine beeindruckende Reichweite haben. Walther Wuttke weiß mehr. Bei Maserati kommt das Mittelklasse-SUV Grecale zu den Händlern. Wir haben einen Blick darauf geworfen und gefragt, ob die einstige Nischenmarke nun zum großen Player wird.

Fiat elektrifiziert seine Modellpalette weiter. Nach 500 und Panda stellt die Marke nun auch den Mini-SUV 500X und das Kompaktmodell Tipo mit einem 48-Volt-Mildhybrid-Antrieb vor. Bei der Gelegenheit präsentieren die Italiener zugleich die neue Topversion des vollelektrischen 500e „La Prima“ by Bocelli, dessen Audiosystem von Startenor Andrea Bocelli verfeinert wurde. Frank Wald hat die Ohren gespitzt. Auch Jeep wird elektrischer. Bald sind alle Baureihen der Stellantis-Marke wenigstens streckenweise mit Strom unterwegs. Michael Kirchberger hat geprüft, wie weit der Akku reicht.



Auch VW baut mit dem ID 5 seine Elektropalette weiter aus. Die „Coupé-Version“ des ID 4 ist zugleich auch als stärkere und schnellere GTX-Version zu haben. Dabei haben die Wolfsburger vor allem in Sachen Software und Bedienführung ihre Hausaufgaben gemacht, hat unser Autor Frank Wald nach den ersten Probefahrten festgestellt.



Opel feiert mal wieder einen runden Geburtstag. Diesmal ist der Corsa dran, vor 40 Jahren kam der Kleinwagen frisch und frech auf den Markt. Michael Kirchberger hat eine Runde dem Kracherle in GSi-Ausführung der allerersten Generation durchs Rhein-Main-Gebiet gedreht. Und unser Mitarbeiter Axel F. Busse berichtet morgen über den neuesten Stand in Sachen Tesla-Fabrik in Brandenburg.



Außerdem versorgen wir Sie tagesaktuell mit Meldungen und Berichten rund um Autos und Motorräder sowie sonstige Mobilitätsformen. Zudem behalten wir die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik im Blick. (aum)