Vorschau: Neue Klasse bei Mercedes und weiterer Plug-in-Hybrid bei Kia

Mercedes-Benz stellt in der nächsten Woche die Zahlen für das erste Quartal vor und wir bringen einen Abschlussbericht zur New Yorker Automesse. Matthias Knödler testet den Mercedes-AMG GT 63 S E Performance und klärt die Frage, was die Hybridisierung der potenten Sportlimousine bringt. Außerdem führen die Stuttgarter eine neue Klasse ein: die T-Klasse. Dahinter verbirgt sich der Lieferwagen Citan als familienfreundlicher Hochdachkombi.

Wenn deutsche Hersteller von Premium sprechen, geht es meistens um deftige Preisaufschläge. Der Genesis GV70 ist zwar auch kein Schnäppchen, doch bietet der koreanische Rivale von Audi Q5, BMW X3 oder Mercedes GLC ebenbürtige Technik und jede Menge Ausstattung für sein Geld. Im Praxistest geht Frank Wald dem Edel-SUV auf den Grund.



Kia setzt nun auch den Sportage als Plug-in-Hybrid unter Strom. Michael Kirchberger unternahm mit dem Teilzeitstromer eine erste Ausfahrt.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell mit Nachrichten aus der bunten Welt der Mobilität und behalten die Entwicklungen in der Verkehrspolitik im Auge. (aum)