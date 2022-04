Wettkampf der Systeme: Brennstoffzelle gegen Batterie

Mit elektrischem Antrieb auf die große Reise: Für den Toyota Mirai ist das dank seiner Brennstoffzelle und einem dritten Wasserstofftank kein Problem. Der Fünfsitzer schafft mit einer Füllung mehr als 650 Kilometer. Das Volltanken danach dauert rund fünf Minuten, also etwa so lange wie das Füllen eines großen Benzin- oder Dieseltanks. All das soll ein Mirai jetzt unter winterlichen Bedingungen auf der 2500 Kilometer langen Fahrt von Köln ins nordschwedische Skellefteaa nachweisen, wo derzeit Europas größte Fabrik für Antriebsbatterien entsteht, betrieben ausschließlich mit Grünstrom.

Die Tour beginnt mit einem Besuch in einer Raffinerie in Wesseling südlich von Köln, wo derzeit die Transformation zu einer der größten Wasserstoff-Produktionsanlagen in Europa läuft. Sie führt über Nordfriesland, wo regionale Energieerzeuger bereits komplett regenerativ arbeiten und übers schwedische Göteborg nach Skellefteaa. Begleitet wird der Mirai von einem batterieelektrischen Fahrzeug. Damit kommt es zum direkten Vergleich zwischen Brennstoffzellen-Elektroauto und Batterie-Elektroauto. Die Reportage „Long Way North“ wird erstmals am Sonnabend, den 16. April 2022, um 8.30 Uhr auf n-tv gesendet. (aum)