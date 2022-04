Für jeden Ioniq 5 wird ein Baum gepflanzt

Für jeden verkauften Ioniq 5 pflanzt Hyundai in Deutschland gemeinsam mit der Organisation Plant-my-Tree einen Baum. So wird in den kommenden Wochen und Monaten ein durch Borkenkäferbefall brachliegendes Waldstück wieder aufgeforstet. Käufer eines Ioniq 5 erhalten künftig neben dem Fahrzeugschlüssel ein Baum-Zertifikat, aus dem die Lage des Waldstücks hervorgeht. Über einen QR-Code gelangen sie zudem zu einer Microsite, auf der der Fortschritt der Pflanzung dokumentiert wird sowie weitere Themen rund um den Wald, Naturschutz und das Engagement von Hyundai angesprochen werden.

Der Ioniq-Wald entsteht in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Lüdenscheid an der A 45. Neben Eichen und Lärchen werden Buchen, Birken, Kiefern und Douglasien den Mischwald bestimmen, der eine Monokultur ersetzt. Dabei erhält jeder Käufer seinen individuellen Baum und wird zum Paten. Der Importeur hat über dem Waldstück eine Kamera angebracht, so dass die Ioniq-Besitzer über das Internet dem Wald beim Wachsen beobachten können. (aum)