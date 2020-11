Hyundai baut Ioniq zur Submarke auf

Hyundai will seine elektrifizierte Baureihe Ioniq zur Submarke aufbauen. Dazu wird jetzt eine weltweite Kampagne gestartet. Ein Video mit dem Titel „I'm in Charge“ zeigt verschiedene Menschen, die an den unterschiedlichsten Orten ein nachhaltiges Leben führen. Dazu gehören die Modedesignerin Maria Cornejo und der britische Abenteurer David de Rothschild. Der Film ist auch über den Youtube-Kanal von Hyundai Deutschland abrufbar. (ampnet/jri)