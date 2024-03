Hyundai-Käufer werden Naturschützer

Wer sich für einen neuen Hyundai entscheidet, der kann sich ab sofort an verschiedenen Naturschutzprojekten beteiligen. Der Importeur leistet bei jedem Neuwagenkauf einen Beitrag zum so genannten Flächenschutz: Ob Wald, Wiesen oder Wasser, der Kunde entscheidet kostenlos per QR-Code, ob und welcher Lebensraum heimischer Tiere und Pflanzen gefördert wird.

In Zusammenarbeit mit der Organisation Plant-my-Tree pflanzt Hyundai bereits seit rund zwei Jahren für jeden verkauften Ioniq 5 und Ioniq 6 einen heimischen Baum. In der Nähe der Autobahn 45 im Süden von Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) ist so bereits ein Mischwald aus rund 22.000 Stiel- und Roteichen, Douglasien, Wildapfelbäumen, Birken, Kiefern, Lärche und Buchen entstanden. (aum)