Der AvD geht bei Sport1 wieder auf Sendung

Das „AvD Motor und Sport Magazin“ auf Sport1 startet am Sonntag ab 21.45 Uhr in die neue Motorsport-Saison. Dann begrüßen Moderatorin Ruth Hofmann und Motorsport-Experte Christian Danner die Zuschauer zur ersten Sendung von insgesamt 25 geplanten Sendungen bis Ende November. Neben der Bewertung der aktuellen Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit und einem umfangreichen Team-Check kommen unter anderem die beiden Formel-1-Titelaspiranten Max Verstappen und Lewis Hamilton sowie die deutschen Piloten Mick Schumacher und Sebastian Vettel im Interview zu Wort. Im weiteren Saisonverlauf wird auch über weitere Rennsportserien wie etwa die DTM berichtet.

Neben der Live-Ausstrahlung im Free-TV, immer am Sonntag auf dem Regel-Sendeplatz von 21:45 bis 23 Uhr (in Einzelfällen schon ab 18 Uhr), ist das „AvD Motor & Sport Magazin“ auch im 24/7-Livestream auf Sport1.de und in den Apps sowie im Livestream auf Youtube und Facebook abrufbar. Zusätzlich ist eine Podcast-Version des Magazins, jeweils ab Montagvormittag auf podcast.sport1.de, in der Sport1-App sowie allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. (aum)