Luc Donckerwolke “2022 World Car Person of the Year”

Luc Donckerwolke, seit 2016 der Executive Vice President for Design and Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group, wurde gestern zur “ 2022 World Car Person of the Year” gewählt. Der gebürtige Niederländer wurde jetzt in Toronto von der Jury von 102 Journalisten aus 33 aus insgesamt fünf Finalisten ausgewählt. Donckerwolke zeichnet aktuell für das Design des Hyunday Ionniq 5, des Genesis GV60 und des Kia EV6 verantwortlich.

Die vier weiteren Finalisten waren Shailesh Chandra, Managing Director, Passenger Vehicle Business Unit, Tata Motors; James Gay-Rees and Paul Martin, Netflix's Formula 1 Drive to Survive; Tadge Juechter, General Motors, Corvette Executive Chief Engineer und Linda Zhang, Ford F-150 Lightning Chief Engineer. (aum)