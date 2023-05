Europapremiere: Nobles SUV-Coupé von Genesis

Wenige Wochen nach der Automesse in New York bringt Genesis das GV80 Coupe Concept nach Europa. Jetzt war die Studie erstmals hier zu sehen - auf einem Design-Event in München, bei dem neben Genesis auch Audi, Hyundai, Volkswagen und der Kleinserienhersteller Elegend präsentierten.

Das in kräftigem magmarot lackierte SUV-Coupé von Genesis basiert auf dem SUV GV80, ist jedoch sportlicher und eleganter gezeichnet. Bis zur C-Säule ist die Verglasung identisch, dahinter fällt das Heck des Coupé elegant ab und mündet in einen sportlich ausgeformten Bürzel. Schwarze 23-Zoll-Räder und ein futuristisches Interieur mit Einzelsitzen hinten runden das Bild ab.



Nicht alle Elemente werden es direkt in die Serie schaffen: Das weiterentwickelte Markenlogo und die homogenen Leuchtstreifen verweisen auf zukünftige Modelle der Nobelmarke aus dem Hyundai-Konzern. Und die eigens angefertigten Gepäckstücke sowie der passende Helm und die Rennjacke werden allenfalls in Kleinstserie aufgelegt. Doch die Karosserieform des GV80 Coupé ist bereits endgültig.



Welche Antriebe in Europa angeboten werden, ist noch offen: Während der reguläre GV80 in Europa mit einem Vierzylinder-Ottomotor und einem besonders sparsamen Sechszylinder-Diesel angeboten wird, gibt es ihn auf anderen Märkten auch mit einem 3,5 Liter großen Sechszylinder-Ottomotor. Und dass exakt dieser Motor in der Studie verbaut ist, darüber ließ eine Klangprobe im Beisein von Chefdesigner Luc Donckerwolke keinen Zweifel. (aum/jm)