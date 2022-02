LEVC expandiert in Spanien

Die London Electric Vehicle Company, Teil des Geely-Konzerns, setzt seine Expansion in Europa fort. Die Zahl der Händler in Spanien wird um drei auf fünf erhöht. Neue Standorte nach Barcelona und Madrid sind Bilbao, Malaga und Valencia. LEVC bietet in Spanien seine drei Elektromodelle TX Taxi, TX Shuttle und VN5 Van an, die mit einem Range Extender zum Nachladen der Batterie während der Fahrt ausgerüstet sind. Auch in Spanien profitieren Käufer von staatlichen Subventionen. Als viertes Modell hat LEVC für dieses Jahr einen Camper auf Basis des VN5 angekündigt. (aum)