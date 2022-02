Porsche-Fahrer können ihre Lieblingsroute ins Spiel holen

Porsche hat mit dem Schweizer Start-up Way Ahead Technologies eine Software entwickelt, mit der Autofahrer ihre Libelingsstrecke von der Realität in ein Videospiel transferieren können. Für „Virtual Roads“ werden lediglich ein Smartphone, das hinter der Windschutzscheibe platziert wird, und die entsprechende App benötigt. Sie überträgt die Bilder automatisch in die virtuelle Welt. Dafür werden die gemachten Aufnahmen von Straße und Umgebung mittels einer Software in eine 3-D-Umgebung umgewandelt. Dieser Prozess benötigt weniger als ein Prozent der Zeit eines herkömmlichen Digitalisierungsvorgangs per Laser.

Die eigens entwickelte Software erfasst mit künstlicher Intelligenz die Straße und ihre nähere Umgebung wie Leitplanken und Bäume und wandelt sie dann möglichst originalgetreu und schnell eine digitale 3-D-Darstellung um. Dafür greift das von Way Ahead Technologies entwickelte Programm auf ein umfangreiches grafisches Archiv zurück. Der Datenschutz ist laut Hersteller gesichert: Das Programm verhindert, dass andere Verkehrsteilnehmer den Weg aus der realen in die virtuelle Welt finden.



Die mit Hilfe der neuen Anwendung entstehende Datei der eigenen Lieblingsstrecke ist aktuell unter anderem mit dem Rennspiel „Assetto Corsa“ kompatibel. Die Route kann an jedem entsprechend ausgestatteten Simulator oder über das Smartphone immer wieder neu abgefahren werden, etwa eine schöne Urlaubsstrecke oder eine Fahrt auf dem Rundkurs. Und die Strecken lassen sich auch mit anderen Nutzern teilen.



Wie bei Rennspielen üblich, kann für die Fahrt ein beliebiges Fahrzeug aus der Simulation gewählt werden. Die Streckencharakteristik wird möglichst realitätsnah umgesetzt: Einen unebenen Fahrbahnbelag quittiert ein entsprechend ausgerüsteter Simulator mit Vibrationen, eine zu schnell angefahrene Kurve mit einem Ausritt ins Gelände. Ambitionierten Fahrern bietet sich die Möglichkeit, Zeiten zu speichern und sich mit anderen zu messen. (aum)