Porsche verpflichtet Nico Müller als neuen Werksfahrer. Er wird in der kommenden Saison zunächst für das Formel-E-Kundenteam Andretti aus den USA an den Start gehen. Ob und in welchen weiteren Rennserien der 32 Jahre alte Schweizer noch für Porsche Motorsport zum Einsatz kommt, ist aktuell in Planung und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Müller hat in den beiden vergangenen Jahren bereits mit Cupra die Formel E bestritten und fährt mit Peugeot in dieser Saison erneut in der Langstreckenweltmeisterschaft. (aum)