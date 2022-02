Stefanie Wurst leitet Mini

Stefanie Wurst führt künftig die Marke Mini. Sie folgt auf Bernd Körber, der die Verantwortung für das BMW-Produktmanagement sowie die Connected Company übernimmt.

Stefanie Wurst war zuvor seit September 2018 als Leiterin der Vertriebsgesellschaft Niederlande der BMW Group tätig. Von 2014 bis 2018 war die Diplom-Ökonomin für das Marketing von BMW in Deutschland verantwortlich gewesen. Vor ihrer Zeit beim Autohersteller war Wurst in verschiedenen leitenden Positionen international tätig, unter anderem in Singapur für den asiatischen Markt. (aum)