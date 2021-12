Skoda: Mit dem „Tour“ bis zu 3800 Euro sparen

Skoda hat in den Baureihen Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Karoq und Kodiaq die Sonderedition „Tour“ aufgelegt. Je nach Modell proiftieren die Kunden von einem Preisvorteil in Höhe von bis zu 3800 Euro. Alle Fahrzeuge zeichnen sich durch eine „Tour“-Plakette, Einstiegsleisten vorn und spezielle Sitzbezüge in Schwarz-Anthrazit sowie beliebte Extras als Serienausstattung aus. Im Fabia Tour und Octavia Tour beispielswesie sind Parksensoren hinten und eine Vorbereitung für die Anhängerkupplung sowie LED-Hauptscheinwerfer an Bord, bei Scala und Kamiq unter anderem beheizbare Vordersitze, getönte Scheiben und Zwei-Zonen-Klimaanlage.

Im Interieur der Sondermodell setzt die Dekorleiste im Design Anodized-Cross Akzente. Zudem sind alle Fahrzeuge mit Leichtmetallfelgen ausgestattet. Hinzu kommt die dreijährige Neuwagenanschlussgarantie mit einer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren zusätzlich zur zweijährigen Herstellergarantie. (aum)