Ford nutzt Produktionsjubiläum für Rallye-Premiere

Im Montagewerk von Ford im rumänischen Craiova ist heute das einmillionste Fahrzeug vom Band gelaufen. Es handelt sich um einen Puma ST-Line in Desert Island Blue mit 155 PS (114 kW) starkem Hybridmotor. das Unternehmen nutzte das Ereignis, um auch das künftige Wold-Rallye-Car vorzustellen: den M-Sport Ford Puma Rally 1. Dafür wurde im Werk für Motorsportler Adrien Formaux eine Rallyestrecke mit Schikanen aufgebaut. Zu sehen ist das Spektakel auch in einem Youtube-Video, das Ford gedreht hat.

Der M-Sport Ford Puma Rally 1 löst im nächsten Jahr den erfolgreichen Fiesta ab. Als erstes elektrifiziertes Wettbewerbsauto der Marke verfügt er über einen Hybridantrieb der nächsten Generation, der Bremsenergie zurückgewinnt und in einem 3,9-kWh-Akku speichert, um die Leistung des turboaufgeladenen 1,6-Liter-Ecoboost-Benzinmotors mit zusätzlichen Schüben aus einem 100-kW-Elektromotor (136 PS) zu ergänzen.



Das Werk in Rumänien wurde vor zwölf Jahren eröffnet und zählt rund 6000 Beschäftigte. Am Standort wurde zunächst der Transit Connect gefertigt. Es folgten B-Max und Ecosport, bevor 2019 die Puma-Produktion startete. Anfang dieses Jahres hatte Ford angekündigt, dass das Unternehmen 300 Millionen US-Dollar investieren wird, um 2023 in Craiova ein neues leichtes Nutzfahrzeug zu bauen, einschließlich einer vollelektrischen Version, die 2024 auf den Markt kommen soll. (aum)