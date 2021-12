Daimler-Mitarbeiter bekommen bis zu 6000 Euro extra

Corona hin, Halbleiter her – oder eben gerade deshalb: Daimler und die neu gegründete Mercedes-Benz AG beteiligen ihre Beschäftigten am Geschäftsjahr 2021 mit einer Rekordausschüttung. Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat haben beschlossen, den anspruchsberechtigten Beschäftigten eine Erfolgsprämie von bis zu 6000 Euro auszuzahlen. Auch wenn die finalen Geschäftszahlen noch nicht vorliegen, hat sich das Unternehmen für eine pauschale Ergebnisbeteiligung entschieden. Dies diene auch als Anerkennung für die in schwierigen Zeiten geleistete Arbeit. Das Geld soll mit dem Februar-Gehalt an die rund 100.000 anspruchsberechtigten Tarifbeschäftigten in Deutschland ausgezahlt werden.