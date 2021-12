Vorschau: Ein neuer Kia, ein alter Opel und ein besonderer Motor

Kia stellt in der kommenden Woche den neuen Sportage vor. Er wird erstmals in einer eigens für Europa entwickelten Version und auch als Plug-in-Hybrid angeboten. Michael Kirchberger unternimmt eine Ausfahrt im einmillionsten Opel Rekord D von 1976. Im Dezember vor 50 Jahren startete die Produktion der Baureihe. Wir blicken zurück.

Bei der Motorentechnik beschreitet Mazda immer wieder eigene Wege. Unser Mitarbeiter Axel F. Busse klärt im Praxistest mit dem CX-30, ob der in Teilbereichen selbstzündende Benziner e-Skyactiv-X die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt.



Der Branchenverband der Caravaningindustrie nennt die neuen Rekordzahlen bei Reisemobilen und Wohnwagen. Aber die Hersteller leiden unter Materialmangel. Dennoch sorgen die Camper für einen Spitzenumsatz bei den Tourismusanbietern. Die Redaktion hat außerdem einige Geschenktipps für das Weihnachtsfest.



Darüber hinaus halten wir sie wie gewohnt tagesaktuell über neue Fahrzeugmodelle und die jüngsten Entwicklungen in der bunten Welt der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)