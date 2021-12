Joachim Werner erhält den Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge

Joachim Werner wird mit dem Europäischen Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge 2020 ausgezeichnet. Der langjährige Entwicklungsingenieur bei Iveco habe sich auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Funktionen um die Zukunftsfähigkeit von Nutzfahrzeugen verdient gemacht, heißt es zur Begründung.

Unter anderem als Abteilungsleiter Technische Analysen sowie als Projektmanager Stralis Truck Safety war Werner in den 1990er- und 2000er-Jahren an der Weiterentwicklung passiver Lkw-Sicherheitssysteme wie einem integralen Kabinensicherheitskonzept zum Insassenschutz beteiligt, das seinerzeit Standards gesetzt habe und noch heute in verbesserter Form im Einsatz ist. Im Rahmen seiner Tätigkeiten als Chief Engineer bei der Entwicklung des Iveco Stralis XP sowie als Plattform-Manager „Advanced Platform“ habe der studierte Maschinenbauer mit Fachrichtung Kraftfahrwesen wichtige Beiträge zur Entwicklung aktiver Fahrerassistenzsysteme wie dem Spurhalteassistenten, dem Notbremsassistenten und der automatischen Distanzregelung geleistet. In der Nachfolge beschäftigte sich Joachim Werner mit der CO2-Reduzierung durch gas- und batteriebetriebene Lastwagen.



Der Europäischen Sicherheitspreis Nutzfahrzeuge wird seit 1990 jährlich von Dekra, Deutschem Verkehrssicherheitsrat und der Europäischen Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse (EVU) vergeben. Pandemiebedingt fand die offizielle Preisverleihung noch nicht statt. (aum)