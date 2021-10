Vorschau: Neues von Audi und Aprilia und ein Abo-Auto

Audi gibt einen ersten Einblick in die nächste Generation des A8, während Unternehmenstochter Lamborghini auf Sardinien die jüngste Evolutionsstufe des Urus vorstellt. Und Aprilia kocht weiter auf der Flamme der 660, die nun als Tuareg das Segment der Mittelklasse-Enduros bereichern soll. Zudem feiert der London Brighton Run sein 125-jähriges Jubiläum und wir blicken auf die Entwicklung des Quattro-Entwicklung bei Audi zurück.

Lynk & Co kommt mit einem neuen Vertriebsmodell nach Europa. Das Modell 01 kann mit einem Abo gebucht werden, was die meisten Kunden auch bisher machen. Wir stellen das Abo-Auto aus China im Fahrbericht vor. Beim jüngsten Euro-NCAP-Crashtest leistete sich der Hyundai Bayon zwar mit vier von fünf Sternen eine kleine Schwäche, in unserem Praxistest konnte der koreanische Polo-Konkurrent in puncto Fahrverhalten und Funktionalität aber auf Anhieb überzeugen. Skoda schickt den Octavia als Plug-in-Hybrid auf den Markt. Auch als Combi beweist er, dass die teilweise Elektrifizierung nicht nur auf der Kurzstrecke Verbrauchsvorteile bietet.



Am 9. November tritt nach langer Vorgeschichte der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Was gilt künftig und welche Strafen drohen bei Zuwiderhandlungen?



