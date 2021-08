Ford hievt Explorer Plug-in-Hybrid auf höchsten Kletterturm der Welt

Der sogenannte Over-Tower im südnorwegischen Lillesand ist mit 47 Metern der höchste freistehenden Kletterturm der Welt. Von seiner Spitze kann man bei guter Witterung über den Skagerrak hinweg bis ins benachbarte Dänemark schauen. Und genau dort hat Ford einen Explorer Plug-in-Hybrid für einen schwindelerregende Wettbewerb gehievt: Wer als erste oder erster den Kletterturm bezwingt, sollte das SUV für eine kostenlose Leihdauer von zwei Jahren gewinnen.

20 Klettersportler traten am vergangenen Wochenende in der Qualifikationsrunde an, wobei die besten sechs ins Finale kamen und somit auch die letzte Herausforderung bewältigen mussten. Gewinner ist der 21-jährige Leo Ketil Bøe aus Bergen. Der junge Norweger meisterte den Aufstieg in 3 Minuten und 33 Sekunden. (https://youtu.be/AhziKqhJ-Lo)



Die Planung des Wettbewerbs dauerte sechs Monate. Die Hauptstruktur des erst im Juni eröffneten Kletterturms wurde aus Massivholz errichtet und es gibt Kletterflächen aus unterschiedlichen Materialien auf allen vier Seiten. Um die Herausforderung zu steigern, arbeitete Ford mit dem Meisterkletterer Martin Mobråten zusammen, um die Gesamtroute über die Aussichtsplattform hinaus bis zur Spitze des Kletterturms zu verlängern. Ingenieure und Architekten stellten sicher, dass der Turm das zusätzliche Gewicht einer speziell entwickelten Plattform sowie des Fahrzeugs sicher tragen kann.



Noch bis zum 27. August thront der Ford Explorer Plug-in-Hybrid auf dem Over-Tower. Schwindelfreie Besucher erhalten ein kostenloses limitiertes T-Shirt und ein Gipfelfoto – auch wenn sie den Treppenaufstieg nutzen. (aum)