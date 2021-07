Gemeinsam in die Verlängerung

Volkswagen und Porsche führen die Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig fort. Der seit 2014 bestehende Kooperationsvertrag wurde um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Damit bleibt VW Mobilitätspartner und Porsche Jugendpartner des Vereins.

So wird Volkswagen Automobile Leipzig den Fuhrpark des Fußball-Bundesligisten nach und nach elektrifizieren. Spätestens in der Saison 2023/24 sollen dann Spieler und Trainer ausschließlich in voll- oder teilelektrischen Volkswagen unterwegs sein. Porsche setzt an seinem sächsischen Produktionsstandort unter dem Motto „Turbo für Talente“ vor allem auf den Bereich der Jugendförderung mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche für den Mannschaftssport zu begeistern sowie talentierte Nachwuchskicker gezielt zu unterstützen.



Zu den gemeinsam initiierten Projekten gehört mit dem „Leipziger Viertelfinale“ ein jährlich stattfindendes Nachwuchsturnier. Darüber hinaus kürt Porsche einmal im Jahr die beste Nachwuchsmannschaft des Vereins als „Porsche Talent Team“ und auch der Gedanke von Inklusion und Integration fließt in die Projekte ein – etwa im Rahmen der inklusiven Fußballschule. (aum)