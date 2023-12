„Automobilwoche“ kürt Wayne Griffiths zum „CEO des Jahres“

Die Fachzeitschrift „Automobilwoche“ hat Wayne Griffiths zum „CEO des Jahres“ gekürt. Hervorgehoben wurde dabei die Erfolgsgeschichte, die der Chef von Seat und Cupra mit den beiden spanischen Marken geschrieben hat.

Die Redaktion der Automobilwoche lobt vor allem den schnellen Aufstieg der Marke Cupra. „Cupra ist die erfolgreichste Automarken-Neugründung in Europa seit Jahrzehnten. Griffiths gelang ein Husarenstück“, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Der CEO habe es geschafft, die Seat S.A. in kurzer Zeit in ein profitables Unternehmen zu verwandeln, das vor allem durch die Elektromodelle ein deutliches Absatzwachstum verzeichne.



Tatsächlich stieg der Umsatz des Unternehmens in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 38,6 Prozent auf 10,837 Milliarden Euro und markiert damit den höchsten Wert in der Geschichte des spanischen Automobilherstellers. (aum)