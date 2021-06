Vorschau: Bulli und Bronco, schwarzes Unikat und Zweitwagen für Profis

Sie wird mit Spannung erwartet: Volkswagen stellt nächste Woche den neuen Bulli vor. Zunächst geht der T7 als Multivan an den Start, andere Versionen werden folgen und der aktuelle T6.1 vorerst weiter den Transporter für Handwerk und Gewerbe geben. Unser Mitarbeiter Matthias Knödler fährt eine Runde mit dem Prototyp des nächsten Audi RS 3, und beim angeschlagenen Autohersteller Ssangyong ruhen die Hoffnungen auf dem neuen Rexton, den wir ebenfalls vorstellen.

Hyundai nutzt die Plattform des i20 für ein B-Segement-SUV: Frank Wald weiß mehr über den Bayon. Aston Martin präsentiert den Vantage in der „F1 Edition“, und Guido Borck nimmt Platz. Skoda erweitert das Modellangebot beim Enyaq um den iV 80X Sportline mit Allradantrieb.



Jens Meiners berichtet über die Neuauflage des Kult-Geländewagens Ford Bronco in den USA und liefert Fahreindrücke mit der Limousine Genesis G80, die in Kürze auch bei uns zu haben ist. Außerdem wirft er einen Blick auf die kommenden Elektro-Pick-ups aus Amerika.



Einen Zweitwagen für den Profi fuhr unser Mitarbeiter Dennis Gauert: Auf nicht einmal vier Metern Länge versammelt der Toyota Yaris GR Four 261 Pferde. Das verspricht jede Menge Fahrspaß. Den bietet auch der Audi Q8 50 TDI Quattro: Das Dickschiff aus Ingolstadt lotet die Grenzen der Vernunft und der politischen Korrektheit aus, meint Michael Kirchberger. Außerdem waren wir mit dem Kia Niro 1.6 PHEV in der Lübecker Bucht auf den Spuren von Marzipan und Bernstein unterwegs. Der Plug-in-Hybrid überzeugte unseren Autor Hans-Robert Richarz auch durch seinen sparsamen Kraftstoffverbrauch.



Ettore Bugattis Sohn Jean entwickelte und fuhr einen von nur vier hergestellten Type 57 SC Atlantic. Seinerzeit das vollkommenste und schnellste Auto der Welt. Sein Modell nannte er „La Voiture Noire“ – das schwarze Auto. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verschwand das Fahrzeug spurlos. Heute gilt es als das automobile Bernsteinzimmer, als eines der großen Rätsel der Automobilwelt mit einem unbeschreiblichen Wert. Nun interpretiert die Marke das schwarze Auto auf Basis eines Chirion mit verlängertem Radstand neu. Es soll aber ein Einzelstück bleiben und elf Millionen Euro kosten.



Passend zur wiedergewonnen Reisefreiheit präsentiert Bürstner seine Campingneuheiten vor, und wir stellen ein Buch über Russlands einzige Automobilikone vor.



Wie gewohnt versorgen wir Sie außerdem tagesaktuell mit weiten Meldungen aus der Welt der Autos und Motorräder. Auch die Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspoltik behalten wir im Blick. (ampnet/jri)