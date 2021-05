Genesis gibt Preise für seine ersten Modelle in Deutschland bekannt

Genesis hat die Preise für seine ersten Modelle, die in Europa eingeführt werden, bekannt gegeben. Im Sommer will die Luxusmarke von Hyundai die Limousine G80 in Deutschland zu Preisen ab 46.900 Euro anbieten. Das SUV GV80 kostet mindestens 62.200 Euro.

Der Limousine G80 ist wahlweise als Diesel 2.2 8AT mit 8-Gang-Automatik und Hinterradantrieb oder als Benziner 2.5T mit Automatik und Allrad sowie jeweils in einer Premium- und Luxury-Line erhältlich. Auch das SUV GV80 ist in diesen beiden Ausstattungslinien mit dem 2,5-Liter-Turbobenziner oder einem 3-Liter-Turbodiesel, jeweils mit 8-Gang-Automatik und als 5- oder 7-Sitzer zu haben. Hier ist der Allradantrieb immer serienmäßig.



In den Preisen inbegriffen ist außerdem ein fünfjähriges Servicepaket, das die Garantie, Kundendienst, Pannenhilfe, Werkstatt-Ersatzwagen sowie Kartenmaterial und Over-the-Air-Software-Updates beinhaltet. Genesis versichert, dass die Kunden nie wieder einen Händler aufsuchen müssen, da die Abholung und Lieferung des Fahrzeugs auch von zu Hause aus möglich ist. (ampnet/fw)