Moritz Krause spricht ab 1. Juni für den VDA

Moritz Krause (37) wird offiziell zum 1. Juni 2021 in der Öffentlichkeitsarbeit des Verbands der Automobilindustrie (VDA) mit Schwerpunkt zu den Bereichen Technik und Innovation der Automobilindustrie sowie in der internationalen Kommunikation vertreten. Er berichtet an den Kommunikationschef Lutz Meyer.

Krause folgt damit in einer Funktion auf Eckehart Rotter (65), der nach 19 Jahre als Kommunikationschef des Verbands zum Ende des Monats in den Ruhestand gehen wird. (ampnet/Sm)