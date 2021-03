Corona-Testzentrum bei den Ford-Werken

Ford eröffnet heute auf seinem Werkgelände in Köln-Niehl ein neues Corona Schnelltestzentrum. Der Automobilhersteller unterstützt damit den Anbieter „Mein Corona Schnelltest“ und stellt dafür das ehemalige Areal des Ford Kindergartens kostenlos zur Verfügung. Es verfügt über rund 200 Quadratmeter Räumlichkeiten, eigene Parkplätze und ist von außen zugänglich, so dass Besucher nicht über das Werkgelände müssen. Das Testangebot richtet sich nicht nur an die Ford-Mitarbeiter, sondern an die gesamte Öffentlichkeit. Rund 1500 Tests können dort täglich durchgeführt werden.

Darüber hinaus arbeitet Ford an dem Aufbau eines eigenen Impfzentrums für seine Belegschaft. In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Impfstoff soll die Infrastruktur voraussichtlich ab Mai zur Verfügung stehen. (ampnet/fw)