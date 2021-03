Ford bringt Senioren zu ihren Impfterminen

Ford unterstützt das gemeinnützige Unternehmensbündnis Charity Alliance zum Schutz der Menschenrechte bei seiner mobilen Flotte für Senioren ab 70 Jahren, um sie kostenlos zu ihren Impfterminen zu fahren. Dafür stellt der Autohersteller vier Puma ST-Line X zur Verfügung.

Bis zum 14. Mai fährt die Allianz täglich Senioren zu ihren Impfterminen. Bis

zu 400 Anrufe gehen täglich bei der speziell eingerichteten Hotline ein. Dank der vier weiteren Fahrzeuge können noch mehr ältere Menschen den Service nutzen. Das Angebot erfolgt in Abstimmung mit den Gesundheitsministerien und Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Baden-Württemberg. Die vier Fahrzeuge von Ford werden in erster Linie im Kölner Raum sowie im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz unterwegs sein. Die Fahrer sind ehrenamtlich im Einsatz.



Ford hatte bereits im ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres Autos an wohltätige Organisationen für gemeinnützige Zwecke verliehen. (ampnet/jri)