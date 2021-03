Renault baut Autos für Mitsubishi

Auch wenn der Eclipse Cross PHEV hierzulande kurz vor der Markteinführung steht und auf dem japanischen Heimatmarkt die nächste Generation des Outlander präsentiert wurde – es ist kein Geheimnis, dass Mitsubishi vorerst keine neuen Modelle mehr nach Europa liefern will. Stattdessen übernimmt diese Aufgabe nun Allianzpartner Renault. Die Franzosen kündigten heute an, ab 2023 zwei ihrer Modelle in leicht abgewandelter Form auch als Mitsubishi für ausgewählte Hauptmärkte in Europa zu bauen. (ampnet/jri)