Skoda-App warnt vor Gefahren

Zusätzlich zu den Infotainment-Apps für Wetter und Nachrichten sowie der Kalender- und der Marketplace-App bietet Skoda nun auch die Traffication-Infotainment-App an. Die im Hintergrund laufende Anwendung meldet sich mit Warnhinweisen auf dem zentralen Infotainmentdisplay, wenn in der unmittelbaren Umgebung des Fahrzeugs verkehrsrelevante Gefahren drohen. So kann eine solche Warnung beispielsweise verhindern, dass der Fahrer unbeabsichtigt in der falschen Richtung auf eine Autobahn auffährt und zum Geisterfahrer wird. Eine Vorwarnung erscheint auch auf dem Display, wenn in der Nähe ein Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage erkannt wird – Voraussetzung ist, dass es ebenfalls über die App verfügt.

Verfügbar ist die App für Fahrzeuge mit den Top-Infotainmentsystemen aus der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens. In den Modellreihen Superb, Kodiaq und Karoq unterstützt das System Columbus die Anwendung und bei Kamiq und Scala das System Amundsen. Im dritten Quartal kommen der Fabia mit Amundsen und der Octavia mit dem Columbus hinzu. Im vierten Quartal läuft die Anwendung dann in allen weiteren Modellen mit dem jeweiligen Top-Infotainmentsystem aus der dritten Infotainmentgeneration.



Die Anwendung soll ausgebaut werden. Im dritten Quartal werden zum Beispiel Meldungen über Wetter- und Straßenbedingungen folgen sowie die Option, sich die Meldungen auch vorlesen zu lassen. Außerdem kann der Fahrer dann selbst Gefahrenstellen melden. Weitere geplante Optimierungen umfassen erweiterte Vorhersage-Algorithmen sowie eine noch bessere Erkennung potenzieller Gefahren. Für das vierte Quartal sind weitere Meldungstypen sowie Vorabinformationen für jeweils häufig gefahrene Strecken in Vorbereitung.



Die Installation kann direkt aus dem Fahrzeug über den Shop vorgenommen werden. Die Anwendung ist bis Mitte des Jahres kostenlos, danach fällt bei weiterer Nutzung eine Gebühr an. Erhältlich ist die App zunächst in 22 europäischen Ländern. (ampnet/jri)