Skoda bündelt alles in einer App

Mit der App „My Skoda“ bündelt der tschechische Automobilhersteller alle seine mobilen Services in einer Smartphone-Anwendung. Sie fasst die bisherige My-Skoda- mit der Skoda-Connect-App zusammen und bietet Zugriff auf sämtliche Online-Dienste der Marke. Zusätzlich hält sie alle Informationen über das jeweilige Fahrzeug und das Netz der Servicepartner auch im Ausland bereit.

Wer bislang die My-Skoda-App verwendet hat, muss einmalig die neue Applikation installieren und kann sich anschließend mit seinen bisherigen Zugangsdaten auf dem Smartphone einloggen. Die Übertragung der Kunden-Accounts in die neue App erfolgt automatisch, eine nochmalige Registrierung oder ein erneutes Hinzufügen bereits hinterlegter Fahrzeuge ist nicht notwendig. Nutzer, die nicht über eine Skoda-ID verfügen und sich in der App bisher mit Login-Daten externer Anbieter, etwa ihrem Facebook-Account angemeldet haben, müssen auf der Homepage des Herstellers oder direkt in der neuen App eine ID anlegen. Die neue Anwendung ist ab sofort bei Google Play und im App Store verfügbar. Die bisherige My-Skoda-App wird nach der Umstellungsphase abgeschaltet.



Die neue App soll ständig weiterentwickelt werden. In Kürze wird sie zum Beispiel um spezielle Onlinedienste für das im Frühjahr startende Elektro-SUV Enyaq iV erweitert. (ampnet/jri)