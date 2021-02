Opel Corsa und Mokka begleiten „Germany’s Next Topmodel“

Opel begleitet ab heute auch die 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf Pro Sieben. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen der Corsa und der neue Mokka. Unter dem Motto „Join to change!“ werden die Zuschauer und Social-Media-Nutzer aufgefordert ein persönliches Statement abzugeben, was sie im Leben besonders bewegt (www.jointochange.de).

Als prominente Markenboschafter sind unter anderem Nico Santos, Marcel Ostertag, Jorge González und Boris Entrup mit dabei. Auf der Kampagnenseite können Opel-Fans zuerst den eigenen Stil – Mokka oder Corsa – sowie ein Hintergrundmotiv auswählen und dann ihr persönliches Statement setzen. Jeder Beitrag eines Teilnehmers (es sind mehrere pro Person möglich) nimmt an einem Gewinnspiel teil – mit der Aussicht, ein Jahr einen Opel Mokka oder Corsa zu fahren. (ampnet/jri)