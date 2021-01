Vorschau: Drei Neue und zwei Nachzügler

Gleich eine ganze Reihe von Terminen und Themen stehen in der kommenden Woche an. Wichtigste Fahrzeugneuheit ist dabei der Opel Mokka, den es auch als reines Elektroauto geben wird. Indirekt beteiligt sind die Rüsselsheimer auch am DS 4. Die Franzosen werden ihr neues Kompaktmodell im Opel-Werk bauen.

Volvo zieht in der nächsten Woche Jahresbilanz und die Bussparte des schwedischen Autokonzerns stellt ihren neuen Reisedoppeldecker 9700 DD vor. Zudem beleuchten wir, wie gut oder schlecht der ÖPNV durch die vergangenen Corona-Monate gekommen ist. Wir werfen auch einen Blick über den großen Teich: Joe Biden will der E-Mobilität in den USA einen kräftigen Schub geben. Kann der Wandel funktionieren? Eine Analyse.



Guido Borck stellt im Fahrbericht den Honda Jazz vor. Der außergewöhnliche Hybrid-Kleinwagen verfügt über gleich drei Motoren und einen geräumigen Innenraum. In der Golf-Familie ist der Alltrack, den unser Autor Frank Wald gefahren ist, eher eine Randerscheinung. Zwar zeigt auch die neue Generation im Alltagstest die Zicken des Technikspenders Golf 8, doch gerade auf winterlich-rutschigem Asphalt oder feuchten Wiesen ist der leicht höher gelegte Kombi mit seinem variabel-voluminösen Heckabteil dank Allradantrieb ein praktischer Alltagsgefährte. Ebenfalls bei uns im Praxistest ist ein ungewöhnlich luxuriöses Auto: Wir fahren den Mercedes-Maybach GLS 600 eine Woche lang im Alltag.



Nachgeholt werden zwei bereits für diese Woche angekündigte Vorstellungen. Der Porsche Taycan mit 408 PS und Heckantrieb stellt künftig das Einstiegsmodell in der Baureihe dar. Kostenpunkt: 83.520 Euro. Das 24-Zoll-Klapp-Pedelec Blaupunkt Frida 500 sieht gut aus und weiß auch sonst bei einem Preis von 1600 Euro zu gefallen. Kleine Schwächen gibt es dennoch.



Der Februar ist traditionell der Monat für die Nürnberger Spielwarenmesse. Sie fällt coronabedingt in diesem Jahr aus. Wir schauen uns trotzdem schon einmal bei Carrera und Revell nach den Modellneuheiten um.



Darüber hinaus gibt es wie gewohnt die ganze Woche tagesaktuelle Meldungen aus der Auto- und Zweiradwelt sowie Neuigkeiten aus der Fahrzeugindsutrie und der Verkehrspoltik. (ampnet/jri)