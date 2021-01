Carsten Oder übernimmt den Mercedes-Benz-Vertrieb

Dr. Carsten Oder (55) wird zum Mai bei Mercedes-Benz die Leitung des weltweiten Pkw-Vertriebs übernehmen. Als Leiter der Bereiche „Global Service & Parts“ und „Customer, Retail and Data Platforms & Digital Business“ löst er Dr. Martin Zimmermann (58) ab, der nach über 20 Jahren Unternehmenszugehörigkeit auf eigenen Wunsch ausscheidet und sich neuen Aufgaben widmet. Karl Schregle (55), Leiter Mercedes-Benz Cars Vertrieb Europa, übernimmt ebenfalls zum 1. Mai bis auf weiteres zusätzlich die Steuerung des Deutschland-Vertriebs.

Carsten Oder startete seine Karriere im Jahr 1994 bei der ehemaligen Daimler-Benz AG in der internationalen Nachwuchsgruppe. Erste Aufgaben übernahm er im Produktmanagement und leitete bereits kurz danach unter anderem Bereiche wie „After Sales Technik“ und „Produktmanagement Service & Parts für Mercedes-Benz Cars“. Nachdem er Präsident & CEO von Mercedes-Benz Portugal war, wurde er im Jahr 2013 Leiter des Produktmarketings Mercedes-Benz Cars. Seit 2015 leitet er die deutsche Vertriebsorganisation.



Karl Schregle ist seit 1992 im Unternehmen. Neben Einsätzen in der Mercedes-Benz Bank AG sowie als CEO der Mercedes-Benz Cars in Tschechien, leitete er auch die Mercedes-Benz Schweiz AG. Vor der Leitung des europäischen Vertriebs verantwortete er das „Vertriebscontrolling Mercedes-Benz Cars“. Schregle ist zudem Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Daimler-Tochtergesellschaften im In- und Ausland. (ampnet/jri)