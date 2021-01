Vorschau: Erste Fahrvorstellungen und Corona-Bilanzen

Vermehrt trafen in den vergangenen Tagen in der Redaktion wieder – hoffentlich nicht allzu optimistische – Einladungen zu Fahrveranstaltungen ein. So sind wir mit dem Audi Q5 und SQ5, dem Porsche Taycan mit Heckantrieb und dem für 2021 überarbeiteten Mazda CX-5 unterwegs. Noch finden viele Pressepräsentation aber nach wie vor virtuell statt. Das gilt in der nächsten Woche unter andrem für die Triumph Speed Triple und den Kleintransporter Porter NP6 von Piaggio.

Ebenfalls auf digitalem Weg ziehen der Verband der Automobilindsutrie und der Caravaning-Industrieverband Bilanz. Beide haben äußerst unterschiedliche Erfahrungen mit dem Corona-Jahr gemacht. Klagen kann neben den Wohnwagen- und Reisemobilherstellern auch die Motorradbranche nicht. Wir analysieren mit Reiner Brendicke, Hauptgeschäftsführer des Industrie-Verbands Motorrad, den Boom und fragen, ob es dieses Jahr so weiter geht. Voraus schauen auch die Veranstalter der ersten „neuen“ IAA, die als Mobilitätsmesse für September in München geplant ist. Mit einem virtuellen Messerundgang begnügen muss sich hingegen zum Jahresauftakt die CMT in Stuttgart. Wir blicken auf die Neuheiten bei den Freizeitmobillen.



Der Stonic von Kia erweist sich in unserem Fahrbericht als munterer Crossover. 120 PS aus drei Zylindern machen ihm Beine, das intelligente Schaltgetriebe mit automatischer Kupplung nutzt den Schwung im Segelmodus und hilft beim Spritsparen. Körperliche Energie sparen Pedelec-Fahrer: Wir schauen hier einmal auf ein Klapprad und treten auf dem Blaupunkt Frida 500 in die Pedale.



Die erste Fachmessen der Caravaning-Branche 2021, die CMT in Stuttgart, findet aus Corona-Gründen nicht real sondern nur virtuell statt. Was die boomenden Branche nicht bremsen wird. Wir machen einen digitalen Rundgang und zeigen die Neuheiten der Hersteller.



Darüber hinaus halten wir Sie wieder tagesaktuell über alle wichtigen Fahrzeugneuheiten und die Entwicklungen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (ampnet/jri)