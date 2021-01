Volkswagen drückt den Flottenwert auf 92 Gramm CO2

Die Marke Volkswagen hat im vergangenen Jahr den durchschnittlichen CO2-Ausstoß seiner verkauften Neuwagen von 119 Gramm je Kilometer auf 92 Gramm gesenkt. Damit unterbot das Unternehmen den von der EU vorgegebenen Zielwert von 97 Gramm deutlich. Damit seien rund 60 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid angefallen als erlaubt gewesen wäre, teilte VW mit. Die CO2-Emissionen sanken damit gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent.

Maßgeblich zu der Schadstoffsenkung beigetragen haben die 212.000 elektrifizierten Modelle der Wolfsburger. Der Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge verdreifachte sich dabei mit 134.000 Stück gegenüber dem Vorjahr. Darunter befanden sich 56.500 ID 3. In Finnland, Slowenien und Norwegen war das Modell im Dezember das am häufigsten ausgelieferte BEV sowie in den Niederlanden drei Monate lang in Folge. In Schweden war der ID 3 im Dezember zudem der meistverkaufte Pkw überhaupt. In den Niederlanden und Deutschland war VW im vergangenen Jahr EV-Marktführer, wenngleich das erfolgreichste Einzelmodell hierzulande der Renault Zoe ist. (ampnet/jri)