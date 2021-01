Der Renault Zoe war im vergangenen Jahr erneut Deutschlands beliebtestes Elektroauto. Mit 30.381 Zulassungen (plus 222 Prozent) konnte Renault die Verkäufe auf dem deutschen Markt um mehr als das Dreifache steigern (2019: 9431 Zulassungen). Damit knackte der Renault-Stromer erstmals die Marke von 30.000 Einheiten in einem Kalenderjahr in Deutschland und war damit gleichzeitig das bestverkaufte Modell der Franzosen. (ampnet/jri)